Özil enttäuscht über Heimniederlage gegen Galatasaray

Er wünschte, das Ergebnis wäre anders ausgefallen, schrieb Özil auf Twitter. „Aber ich bin nach Fenerbahce gekommen, um mit meinen Teamkollegen und den Fans große Siege und Pokale zu gewinnen. Unser Weg ist lang und so Gott will, steht am Ende die Meisterschaft...“, schrieb er. „Dafür werden wir weiterhin immer unser Bestes geben.“

Özil war beim Spitzenspiel der türkischen Süper Lig am Samstag gegen Rivalen Galatasaray eingewechselt worden. Er war in der 63. Minute in die Partie gekommen und feierte seine Heimspiel-Premiere. Neun Minuten zuvor hatte Mostafa Mohamed die Gäste in Führung geschossen. Galatasaray verdrängte durch den Erfolg Fenerbahce aufgrund der besseren Tordifferenz von der Tabellenspitze.

