Aus unserem Archiv

Berlin

Der scheidende Regierungschef von Baden-Württemberg Günther Oettinger will sein holpriges Englisch aufpolieren – und zwar mit intensivem Sprachtraining. Als EU-Industriekommissar in Brüssel muss und will er eine Scharte auswetzen, die im Internetportal «You Tube» seit Tagen vorgeführt wird: eine Rede im Dezember bei einer Berliner Konferenz der New Yorker Columbia-Uni in grottenschlechtem Englisch. Er habe im Gymnasium neun Jahre Latein und nur fünf Jahre Englisch gehabt, sagte Oettinger den «Stuttgarter Nachrichten».