Von einem Hubschrauber wird eine Person bei einem Einsatz aufgrund eines brennenden Küstentankschiffs auf das Mehrzweckschiff «Arkona» der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in der Ostsee gebracht. Der 73 Meter lange Öl- und Chemikalientanker «Annika» liegt brennend nordöstlich von Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) in der Ostsee. (zu dpa: «Öltanker «Annika» brennt - Was wir wissen und was nicht») Foto: Stefan Sauer/DPA