Die Ölpreise haben deutlich zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 75,65 US-Dollar. Das sind 78 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate zur Lieferung im Juni legte um 66 Cent auf 70,38 Dollar zu. Die Sorge vor einem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und damit einhergehenden neuen Sanktionen gegen das wichtige Förderland treibt die Ölpreise weiter in die Höhe.