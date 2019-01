Aus unserem Archiv

Düsseldorf

In mehreren Bundesländern hat die Gewerkschaft Verdi für heute zu Warnstreiks aufgerufen. In Nordrhein-Westfalen ist das Ruhrgebiet Schwerpunkt des Streiks. In Essen, Dortmund, Bochum, Duisburg oder Bielefeld fahren Busse und Bahnen nicht. Die Arbeitsniederlegung betrifft auch Kitas, die Müllabfuhr und Bürgerämter – 20 000 Arbeitnehmer sollen sich beteiligen. In Schleswig-Holstein hat die Gewerkschaft zu einem landesweiten Warnstreik und Demonstrationen aufgerufen. Auch in einigen Städten Baden-Württembergs werden Kitas und der Nahverkehr bestreikt.