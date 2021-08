Nördlingen

Tod des früheren Stürmerstars

Öffentliche Gedenkfeier für Gerd Müller in Nördlingen

Nach dem Tod des früheren Weltklassestürmers Gerd Müller wird es in Nördlingen eine öffentliche Gedenkfeier geben. Die Veranstaltung im Gedenken an die Fußball-Legende findet an diesem Freitag (18.00 Uhr) im Stadtsaal Klösterle statt.