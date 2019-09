Mainz/Berlin

In keinem anderen Bundesland gehen so viele Vierjährige in die Kita wie in Rheinland-Pfalz. Nach einem am Mittwoch vorgestellten Ländervergleich der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegt Rheinland-Pfalz bei diesem Bildungsindikator mit einem Anteil von 98 Prozent vor Thüringen an der Spitze. Im Bundesdurchschnitt sind es 95 Prozent, international sind es im OECD-Durchschnitt lediglich 87 Prozent.