Am Pegelhaus von Ratzdorf unweit vom Zusammenfluss der Neiße in den Fluss Oder wird eine mobile Hochwasserschutzwand aufgebaut. An diesem Morgen betrug der Wasserstand der Oder hier in Ratzdorf 4,85 Meter. Prognosen sagen einen steigenden Wasserstand in den nächsten 48 Stunden auf bis über 6 Meter vorher. Mit den steigenden Pegelständen an der Oder wächst auch die Anspannung im Osten Brandenburgs. Seit Tagen bereiten sich die Orte entlang des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder auf eine Verschärfung der Hochwasserlage vor. (zu dpa: «Oder-Hochwasser: Höchste Alarmstufe in Ratzdorf erwartet») Foto: Patrick Pleul/DPA