Oberwinter entzaubert Gönnersdorf

Der sonst stets kritische TuS-Trainer Tomas Lopez erging sich derweil in Lobeshymnen: "Eine Top-Leistung. Meine Mannschaft hat mit einer herausragenden Laufleistung den Gegner früh unter Druck gesetzt, früh Bälle gewonnen und schnell nach vorne gespielt."

Auch in dieser Höhe verdient

Und so war der Sieg der Gäste selbst in dieser Höhe verdient. Philipp Ruthsch hatte früh das 1:0 erzielt (9.), es folgten weitere Treffer durch Dennis Bieniek (20., 30.), Thomas Enke (50.), erneut Ruthsch (55., 80.) und Patrick Melcher (70.). Das 1:3 durch Fabian Groß Sekunden vor dem Pausenpfiff blieb nicht mehr als eine Randnotiz (45.) – aber dann doch noch ein kleiner Kritikpunkt, den Lopez anzubringen hatte: "Das hat mich ein wenig geärgert, zumal wir kurz vorher das 4:0 verpasst haben." Lange durften die Gastgeber danach freilich nicht auf Besserung hoffen. Enke beseitigte mit dem 4:1 in der 50. Minuten auch letzte Zweifel am Oberwinterer Erfolg.

Probleme bei hohen Bällen

Enke hatte es Kramprich auch angetan: "Einer der besten Kopfballspieler der Liga. Wir haben ja bei allen hohen Bällen total geschwommen." Speziell bei Standardsituationen – sehr zur Freude des TuS-Trainers: "Schön, dass das, was wir im Training üben, im Spiel auch klappt", meinte er mit Blick auf die Tatsache, dass vier Tore nach einstudierten Standards gefallen waren.

Auf die hatten sich die Gastgeber zwar vorbereitet, aber vergeblich. So half es überhaupt nichts, dass Kramprich extra Gegenspieler für Enke und Ruthsch abgestellt hatte. Die Tatsache, dass mit Timo Schmidgen, Richard Denkhaus und Pascal Gimnig drei Stammspieler ausgefallen waren, wollte der Trainer als Entschuldigung nicht groß erwähnen: "Mit ihnen wäre es vermutlich auch nicht viel anders ausgegangen." map

FC Gönnersdorf: A. Heuser, C. Heuser, Müller, Hargens, Friedsam, Groß, Morschhausen, C. Reuter, A. Heuser (52. Schunk), Krupp, Schmitz (75. Faßbender).

TuS Oberwinter: Kauert, Ernst (56. Kreuzberg), Enke, Schweigert (71. Warmbier), Selbmann, Brötz, Szlinkiert, Middecke, Melcher, Bieniek (57. Jaber), Ruthsch.