Berlin

Obergrenze für SUV in Innenstädten gefordert

Die Grünen fordern Regelungen, um große Sportgeländewagen häufiger aus Innenstädten herauszuhalten. Notwendig sei „eine Obergrenze für große SUV in den Innenstädten“, sagte der Vize der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, dem „Tagesspiegel“. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, verlangt an gleicher Stelle entweder eine hohe City-Maut für SUV oder ein Parkverbot beziehungsweise deutlich erhöhte SUV-Parkgebühren in Städten. Am Freitag waren bei einem Unfall mit einem SUV in Berlin vier Menschen getötet worden.