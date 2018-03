Aus unserem Archiv

Washington

US-Präsident Barack Obama sieht «große und schwierige Herausforderungen», die er gemeinsam mit der Opposition bewältigen will. Das amerikanische Volk hoffe darauf und verdiene es, dass Demokraten und Republikaner die Differenzen bewältigten, heißt es nach Wortlautauszügen im Bericht zur Lage der Nation, den Obama in Kürze abgeben will. Obama räumt ein, dass es in den USA nicht nur ein Haushaltsdefizit gebe, sondern auch ein «Defizit an Vertrauen. Das Weiße Haus und der Kongress müssten deshalb zusammenarbeiten.