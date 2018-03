Aus unserem Archiv

Washington

Eine Woche nach Sturm «Irene» hat sich Präsident Barack Obama an der US-Ostküste ein Bild von den Zerstörungen gemacht. Er reiste in den Bundesstaat New Jersey, wo das Unwetter die schlimmsten Überflutungen seit Jahrzehnten verursacht hatte. Inzwischen wächst an der US-Golfküste die Angst vor Überschwemmungen. Tropensturm «Lee» bringt heftigen Regen und peitschende Winde. Es wird auch vor Tornados gewarnt.