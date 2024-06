Kehl

Erwerb mitunter strafbar

Obacht! So schützen Sie sich vor dem Kauf gefälschter Waren

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Zweifel? Einige Fälschungen sind so geschickt gemacht, dass sie kaum vom Original zu unterscheiden sind. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Manche Fälschungen sind so gut, dass sie kaum vom Original zu unterscheiden sind. Am Ende ärgern sich Betroffene aber oft über zu teuer erstandene Fake-Produkte. Wie Sie vorbeugen, was sie tun können.