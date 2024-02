Nzeocha: Erwarte Super-Bowl-Neuauflage mit vielen Punkten

ARCHIV – Der Ex-Profi rechnet im Super Bowl zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs mit vielen Punkten. Foto: Wilfredo Lee/AP/dpa

Las Vegas (dpa). Als die San Francisco 49ers vor vier Jahren im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs verloren, zählte auch der Deutsche Mark Nzeocha zu den geschlagenen Football-Profis.

Beim Revanche-Spiel in Las Vegas in der deutschen Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) rechnet der ehemalige NFL-Spieler der 49ers nun mit einem Spektakel der Angriffsreihen. «Obwohl beide Defenses relativ stark sind denke ich, es wird ein bisschen ein Shootout. Ich denke beide Offenses werden sehr explosiv sein und wir werden viele Punkte sehen», sagte der Franke der Deutschen Presse-Agentur.

Achten sollte man seiner Meinung nach vor allem auf zwei Spieler in der Partie, die allein in den USA von wohl mehr als 115 Millionen Menschen am Fernseher verfolgt werden wird: «Christian McCaffrey wird ein Schlüsselfaktor sein. Und bei den Chiefs wird Patrick Mahomes wahrscheinlich auch wieder einige Zaubertricks aus dem Ärmel ziehen», prognostizierte Nzeocha. Seit der Niederlage in Miami 2020 hat es kein deutscher Football-Profi mehr in den Super Bowl geschafft.