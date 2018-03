Aus unserem Archiv

Washington

China hat nach Medienberichten trotz eines Embargos noch in den letzten Wochen des Gaddafi-Regimes versucht, Waffen an Tripolis zu verkaufen. Es habe sich um Raketenwerfer, Panzer und Munition im Wert von 200 Millionen Dollar gehandelt, berichteten die «New York Times» und die kanadische Zeitung «The Globe and Mail». Das hätten Mitarbeiter des libyschen Übergangsrats mitgeteilt und sich auf Unterlagen berufen, die von einem kanadischen Korrespondenten entdeckt worden seien. Mitarbeiter des US-Außenministeriums und des Pentagon wollen die Unterlagen prüfen.