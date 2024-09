München

Champions League

Nur zwei 8:0 noch deutlicher als Bayerns 9:2 gegen Zagreb

Von dpa

i Fußball, Champions League, FC Bayern München - Dinamo Zagreb, Vorrunde, Spieltag 1, Allianz Arena, Blick auf die Anzeigetafel nach dem Spiel mit dem Endergebnis 9:2. (zu dpa: «Nur zwei 8:0 noch deutlicher als Bayerns 9:2 gegen Zagreb») Foto: Peter Kneffel/DPA

Der FC Bayern feiert seinen höchsten Sieg in der Champions League. Neun Tore in einem Spiel sind Rekord. Nur zwei Teams gewinnen in der Königsklasse deutlicher.