Nur elf Vereinsvertreter lassen sich in Holzappel in Sachen Jugendfußball weiterbilden

Gebannt folgten die Teilnehmer am Tag der Qualifizierung den Ausführungen Wolfgang Münchgesangs, dem Abteilungsleiter des DFB für Qualifizierung und Breitensport.

Foto: Klaus Föhrenbacher

Für die, die den Weg nach Holzappel gefunden hatten, wurde dann eine Menge geboten. Nach einer kurzen theoretischen Schulung zum Thema Kinderfußball gingen die Weiterbildungswilligen mit Münchgesang und Assistent Uli Klar zur Praxis auf den Platz, wo bekanntlich die Wahrheit im Fußball liegt. Alle Teilnehmer lernten viele neue Spiele zum Thema Trainingsauftakt kennen und spielten mehrere Übungsformen selbst durch. Alle waren mit viel Spaß und Eifer bei der Sache und hielten nach vier Stunden nicht nur eine Teilnehmerurkunde und eine umfangreiche Infomappe mit vielen Trainingsmöglichkeiten für den Kinderfußball in der Hand, sondern durften mit dem Bewusstsein nach Haus gehen, viel für sich und die Trainingsarbeit mit den ihnen anvertrauten Kinder gelernt zu haben.

Am Rande der Veranstaltung informierte der Kreisjugendleiter Helmut Lorch, dem die Enttäuschung über die unbefriedigende Teilnehmerzahl deutlich anzumerken war, noch über Neuerungen für die kommende Saison: Bei den F-, E- und D-Junioren wird zukünftig mit sogenannten Leichtbällen gespielt; bei den D-9-Junioren gibt es eine neue Spielfeldgröße; bei den E-Junioren wurde die Abseitsregel ebenso abgeschafft wie bei der F-Jugend die Stammspielereigenschaft, außerdem werden die Spiele bei den F-Junioren zukünftig nicht mehr von Schiedsrichtern geleitet. In diesem Zusammenhang wies Helmut Lorch auch noch einmal auf die gestrige Kurzschulung "Schiedsrichter kompakt" in Nassau hin. "Spiele der E-Jugend dürfen nur von Sportkameraden geleitet werden, die an dieser Kurzschulung teilgenommen haben", so Lorch.

Klaus Föhrenbacher