Nur ein Club schaffte drei Saisonsiege gegen Bayern

Nach zwei Siegen in der laufenden Saison kann Borussia Mönchengladbach mit einem weiteren Erfolg gegen den FC Bayern München als erster deutscher Club nach fast 35 Jahren wieder drei Pflichtspielsiege gegen den Rekordmeister in einer Spielzeit schaffen.

Der Gladbacher Tony Jantschke (r) konnte Mario Gomez in dieser Saison kontrollieren.

Foto: Federico Gambarini – DPA

Bislang gelang dieses Kunststück seit dem Bundesligaaufstieg der Bayern 1965 nur einem Verein: Eintracht Frankfurt schaffte in der Saison 1977/78 binnen 15 Tagen drei Erfolge gegen die Münchner (4:0, 4:0, 2:1). Dabei gewannen die Hessen ein Bundesligaspiel gegen die Bayern und setzten sich mit zwei Siegen im Achtelfinale des UEFA-Cups durch.

In nationalen Wettbewerben konnte seit dem Bundesligaaufstieg noch nie ein deutscher Verein dreimal in einer Saison gegen die Bayern gewinnen. Die Chance dazu hatte zuletzt der FC Schalke 04, der 2004/05 zweimal in der Liga gegen München gewann, aber im Pokalfinale mit 1:2 unterlag.