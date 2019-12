Nürnberg

Nürnberg: Mann vor U-Bahn gestoßen

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Nürnberger Hauptbahnhof vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war in der Nacht mit einem 32-Jährigen in Streit geraten. Das Opfer fiel ins Gleisbett und wurde unter dem Triebwagen eingeklemmt. Es musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde nach kurzer Flucht von der Polizei gefasst und festgenommen. Er soll vor einen Haftrichter. Beide Männer sind laut Polizei Iraker.