Nürnberg Ice Tigers verpflichten kanadischen Stürmer

Nürnberg (dpa/lby) – Die Nürnberg Ice Tigers haben den kanadischen Stürmer Jeremy McKenna verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, wechselt der 25-Jährige von den Kansas City Mavericks aus der unterklassigen East Coast Hockey League (ECHL) nach Franken. McKenna erhält einen Vertrag über eine Saison. In den vergangenen vier Jahren hat der Außenstürmer in der ECHL in 184 Spielen 88 Tore erzielt und 98 Vorlagen gegeben.

Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf erklärte: «Jeremy McKenna ist ein absoluter Torjäger mit einem hervorragenden Schuss und offensiven Instinkten. Vor allem im Powerplay wird er uns viele verschiedene Möglichkeiten geben.»