Nübel zurück im Schalke-Tor – Piatek bei Hertha auf Bank

Berlin

Alexander Nübel steht erstmals nach der Verkündung seines Wechsels zum FC Bayern im Sommer wieder im Tor des FC Schalke 04.

Nach seiner Rotsperre von vier Spielen spielt der 23-Jährige wie angekündigt von Beginn an für den Revierclub in der heutigen Bundesliga-Partie (20.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC. Sein Ersatzmann Markus Schubert fällt wegen Problemen an der Patellasehne aus.

Nübel sei „bis auf weiteres“ die Nummer eins, hatte Trainer David Wagner gesagt. Die Bekanntgabe des Abgang Nübels zu den Münchnern im Sommer hatte in der Winterpause für reichlich Wirbel gesorgt. Als der Keeper den Rasen zum Warmmachen betrat, gab es vereinzelte Pfiffe, aber auch Applaus aus den Gästeblöcken. Schalke musste im Olympiastadion auf Ahmed Kutucu verzichten, der sich eine Adduktorenzerrung zugezogen hat.

Bei den Berlinern sitzt Neuzugang Krzysztof Piatek im Team von Trainer Jürgen Klinsmann zunächst auf der Bank. Der polnische Nationalstürmer war am Vortag für rund 23 Millionen Euro Ablösesumme vom AC Mailand verpflichtet worden. Im Vergleich zum 2:1-Sieg beim VfL Wolfsburg rückt der deutsche Nationalspieler Niklas Stark wieder aus der Startformation, für ihn beginnt Dedryck Boyata in der Innenverteidigung neben Jordan Torunarigha. Der Belgier Boyata hatte in Wolfsburg gelbgesperrt aussetzen müssen.