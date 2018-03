Nowitzki und Mavericks verlieren in Atlanta

Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben die Vorrunde in der Basketball-Profiliga NBA mit einer Niederlage abgeschlossen. Trotz 22 Punkten des Würzburgers verlor der Titelverteidiger mit 89:106 bei den Atlanta Hawks und beendete die Western Conference auf Platz sieben.

Josh Smith (l) von den Atlanta Hawks versucht mit dem Ball an Dirk Nowitzki vorbeizukommen.

Foto: Erik S. Lesser – DPA

Damit treffen die Texaner in der ersten Playoff-Runde auf die Oklahoma City Thunder. Das Team um Weltmeister Kevin Durant steht am Ende der wegen des Lockouts auf 66 Spiele verkürzten Hauptrunde im Westen hinter den San Antonio Spurs auf Rang zwei.

Die ersten beiden Partien finden am Samstag und Montag in Oklahoma statt. Danach genießen die «Mavs» im American Airlines Center zweimal Heimrecht. «Sie sind ein sehr, sehr gutes Team», sagte Nowitzki über den kommenden Gegner. In den Playoffs der vergangenen Saison setzte sich Dallas auf dem Weg zum Titel im Halbfinale mit 4:1 durch.

Doch dieses Mal gelten die Thunder als Favorit. «Sie sind jung, athletisch, talentiert und sie haben tolle Fans», sagte Nowitzki, der gegen Atlanta nur 26 Minuten zum Einsatz kam. Der 39 Jahre alte Spielmacher Jason Kidd wurde komplett geschont und konnte sich vor Beginn der heißen Saisonphase noch einmal ausruhen.

«Die Generalprobe ist vorbei. Jetzt wird es Zeit, unsere Krone zu verteidigen», sagte Kidd. Neben Nowitzki überzeugte gegen die Hawks der Franzose Rodrigue Beaubois mit 13 Zählern. Atlanta hatte in Josh Smith (23) seinen erfolgreichsten Punktesammler. Die Hawks bekommen es zum Playoff-Start mit den Boston Celtics zu tun.