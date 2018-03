Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks starten mit einem Auswärtsspiel am 30. Oktober gegen die Los Angeles Lakers in die neue Saison der Basketball-Profiliga NBA.

Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks spielen zum Saisonauftakt gegen die Los Angeles Lakers.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Titelverteidiger Miami Heat um Superstar LeBron James bestreitet seinen Auftakt am selben Tag bei Rekordchampion Boston Celtics. Dies geht aus dem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Spielplan hervor. Nowitzki, Chris Kaman & Co. laufen erstmals vor heimischem Publikum am 3. November auf. Dallas war in der vergangenen Saison bereits in der ersten Playoff-Runde an den Oklahoma City Thunder (0:4) gescheitert.