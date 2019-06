Washington

Nowitzki strebt Greencard für die USA an

Der frühere Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und seine Ehefrau Jessica streben eine Greencard für die USA an – eine Voraussetzung für einen möglichen Antrag auf die amerikanische Staatsbürgerschaft. „Wir sind im Prozess, eine Greencard zu bekommen“, sagte der 40-jährige Würzburger der Zeitung „Dallas News“. Nowitzki verwies darauf, dass die drei Kinder des Paares in den USA geboren und damit bereits US-Staatsbürger seien. Er selber und seine Ehefrau seien dagegen in den vergangenen Jahren mit einem Visum in den USA gewesen.