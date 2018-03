Aus unserem Archiv

Arlington

Dirk Nowitzki hat seine Teilnahme an der Basketball-EM weiter offen gelassen. Zunächst wolle er Ferien machen und von allem wegkommen. Er mache ein wenig Urlaub und lasse sich alles durch den Kopf gehen, sagte der deutsche NBA-Champion der Dallas Mavericks. Der Würzburger wird am Dienstag in seiner Heimatstadt geehrt. Auf den Anblick der Meistertrophäe werden die Fans in Deutschland verzichten müssen. Mavericks-Besitzer Mark Cuban gebe sie nicht mehr her, erklärte Nowitzki.