Selters (ots). Im Zeitraum vom 18.07.20, 22.00 Uhr, bis 19.07.20, 08.00 Uhr, wurde in Selters, Kirchstraße, der an der Außenwand einer öffentlichen Toilette angebrachte Notrufmelder durch bisher unbekannte Täter mutwillig abgeschlagen. Der Sachschaden wird auf ca. 400 – 500 Euro beziffert. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, wurde durch die Stadt Selters eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt.



