Bereits vergangenes Jahr hat Bosch die Notruf-Funktion Help Connect vorgestellt. Motorradfahrer können den kostenpflichtigen Dienst ab sofort mit Hilfe der Calimoto-App nutzen.

SP-X/Stuttgart. Die von Bosch angebotene Notruffunktion Help Connect ist ab sofort auch für Motorradfahrer buchbar, die auf ihrem Smartphone die Biker-App Calimoto nutzen. Help Connect funktioniert im Grunde wie das eCall-System im Auto. Erkennt die Sensorik einen Unfall des Nutzers, werden mithilfe des Smartphones Standort- und Unfalldaten an eine Leitzentrale übermittelt, welche dann lokale Rettungskräfte alarmieren kann.

Buchbar ist Help Connect bei Bosch im Monatsabo für 4,99 Euro oder als Jahresabo für 39,99 Euro. Sobald ein Paket gebucht wurde, kann man sich in der Calimoto-App mit seinem persönlichen „Help Connect“-Profil anmelden. Fortan steht der Service deutschen Kunden rund um die Uhr in 11 Ländern Europas zur Verfügung.

Wer die Funktion nutzen will, muss lediglich sein Smartphone mit aktivierter Calimoto-App am Motorradlenker befestigen. Grundsätzlich nutzen kann man das Notruf-System mit Android-Geräten ab Betriebssystemversion 6 und mit iOS-Smartphones ab Version 11. Sollten die Sensoren des Smartphones im Zusammenspiel mit einem speziellen Algorithmus der App ein Unfallgeschehen erkennen, werden entsprechende Daten automatisch an eine Notrufzentrale übermittelt. Ein Notruf-Agent versucht anschließend Kontakt mit der mutmaßlich verunglückten Person aufzunehmen. Gelingt dies nicht, werden anschließend lokale Rettungskräfte und optional auch Verwandte und Freunde informiert. Ein Notruf lässt sich jederzeit zudem manuell auslösen.

Auch die von der Bosch-E-Bike-Sparte für Pedelec-Nutzer angebotene Cobi-App ist dafür ausgelegt, die Funktion von Help Connect einzubinden.

Mario Hommen/SP-X