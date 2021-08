WM-Qualifikation

Nordmazedonien feiert seine „Helden“ – Historischer Sieg

Nordmazedonien gelingt, was in der WM-Qualifikation bislang zu zwei anderen Nationen gelungen war. Die Profis um Altstar Goran Pandev stürzen die deutsche Nationalmannschaft in die Krise. Gefeiert wird noch in Duisburg.