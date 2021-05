Nordengland: Schiefer-Kunst eines Unbekannten in Borrowdale

Borrowdale (dpa). Der Fund von Kunstwerken aus Schiefer mitten in der Natur hat in der nordwestenglischen Region Lake District eine Suche nach einem örtlichen „Banksy“ ausgelöst. Ein Unbekannter hatte die Bögen und Kreise aus Schiefertafeln an verschiedenen Punkten in dem Nationalpark aufgestellt, oft auf Bergen oder Pässen.

„Haben wir unseren eigenen Banksy in Borrowdale?“, twitterte das Gemeindezentrum des nahe gelegenen Ortes. „Wer auch immer Du bist, bitte mach weiter, wir wollen mehr.“

Der vermutlich aus England stammende Banksy ist für seine Street-Art bekannt – wer sich hinter dem weltweit aktiven Künstler verbirgt, ist aber ein Rätsel.

Das Gemeindezentrum schrieb, die Schiefer-Arbeiten stammten von „einem sehr talentierten, geduldigen Individuum, das im Lockdown sehr fleißig war“. Der Bergsteiger Carl Halliday, der einige Werke im Lake District entdeckt hatte, sagte der Nachrichtenagentur PA, die Objekte fügten sich perfekt in die Landschaft ein. Weil die Werke an schwierig zu erreichenden Stellen stehen, wollte der 50-Jährige aber die genauen Standorte nicht preisgeben. Der Aufstieg sei für ungeübte Wanderer riskant, zumal die Hänge steil abfielen.

