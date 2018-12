Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

Los Angeles

In Hollywood werden heute die Nominierungen für die 76. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem das Liebesdrama „A Star is Born“, das Filmporträt „Bohemian Rhapsody“, die biografische Komödie „Green Book“ und das Filmmusical „Mary Poppins Returns“. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 6. Januar in Beverly Hills verliehen.