„Neuen Barlauffahrt“ und der B53 bis zur Bullayer Brücke zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Ein grauer VW Golf fuhr hierbei immer wieder dicht auf den PKW der Geschädigten auf, gab dieser unentwegt Lichthupe und überholte schließlich die Geschädigte sowie einen weiteren vor der Geschädigten fahrenden schwarzen PKW kurz vor der Bullayer Brücke, um nach Beendigung des Überholvorgangs stark abzubremsen. Der überholende PKW und die Geschädigte setzten ihre Fahrt daraufhin in Richtung Alf fort, während der o.g. schwarze PKW über die Bullayer Brücke fuhr.

Zeugen des Sachverhalts, insbesondere der Fahrzeugführer des nach Bullay abbiegenden schwarzen PKW, werden gebeten, sich telefonisch oder per Email(06542-98670, pizell@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



