Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Castel Guelfo di Bologna/Italien. Kurz vor dem offiziellen Marktstart im September legt der Rollerhersteller Italjet nach der bereits ausverkauften First Edition vom neuen Dragster noch eine auf ebenfalls 499 Exemplare begrenzte „Limited Edition“ auf. Diese zeichnet sich durch eine spezielle Lackierung in Schwarz aus, von der sich in Magnesium-Gold gehaltene Bauteile aus Aluminium abheben. Unter anderem betont diese Farbgebung die spezielle Achsschenkellenkung des Vorderrads. Jedes Exemplar erhält eine durchnummerierte Plakette. Zur Wahl stehen zwei Hubraumversionen mit 125er- oder 200er-Motor sowie 11 kW/15 PS beziehungsweise 15 kW/20 PS. Die Preise liegen bei 4.900 respektive 5.400 Euro.

Mario Hommen/SP-X