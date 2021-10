Noch näher am Auto – BMW K 1600 Modelljahr 2022

SP-X/München. BMW hat seine K-1600-Familie modernisiert. Das weiterhin in den vier Varianten Grand America, B, GT und GTL erhältliche Sechszylinder-Flaggschiff ist unter anderem an einer modifizierten Front mit neuer Voll-LED-Scheinwerfertechnik erkennbar. Besonderheiten der Lichttechnik sind ein Wankausgleich der Nickbewegungen durch Bremsen oder Beschleunigen sowie eine Kurvenlichtfunktion. Im Cockpit gibt es ein neues 10,25-Zoll-Farbdisplay für das Infotainmentsystem, welches Kartennavigation und Konnektivitätstechnik bietet. Das entsprechende Smartphone passt in ein mit Ladetechnik ausgestattetes Fach.

Darüber hinaus wurde das Triebwerk mithilfe einer neuen Motorsteuerung und einem zusätzlichen Katalysator für die Abgasnorm Euro 5 ertüchtigt. Wie bisher bleibt es bei 118 kW/160 PS, lediglich das Drehmoment ist leicht um 5 auf 180 Newtonmeter gestiegen. Weitere Neuheiten der K-1600-Familie sind die aus anderen Baureihen bekannte Motor-Schleppmoment-Regelung MSR sowie das elektronisch geregelte Fahrwerk Dynamic ESA Next Generation. Letzteres soll durch die automatische Anpassung der Dämpfung eine größere Spreizung zwischen Komfort und Performance erlauben. Zum Händler kommt die K 1600 im März, die Preise starten bei rund 26.000 Euro.

Mario Hommen/SP-X