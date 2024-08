«Niveau wie nie zuvor»: Beach-Duo vor Finale ohne Sorgen

Anzeige

Paris (dpa). Im olympischen Finale wollen die deutschen Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler den nächsten Angstgegner besiegen. Es geht gegen die großen Turnierfavoriten David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden, die im Turnier auch schon Schwächen zeigten. «Wir haben schon oft gegen sie verloren», sagte Ehlers nach dem gewonnenen Halbfinale noch bevor die Schweden als Gegner feststanden ohne Umschweife.

Ein Sieg aus dem vergangenen Jahr steht bislang zu Buche. Doch das Selbstbewusstsein der Deutschen ist nach dem bisherigen Turnier verständlicherweise groß. «Aber gegen Norwegen haben wir auch noch nie gewonnen. Jetzt haben wir es also geschafft. Und wir spielen hier in Paris auf einem so hohen Niveau wie nie zuvor», sagte der 30-Jährige. «Und das macht mich zuversichtlich, dass wir auch im Finale auf diesem Niveau spielen können.»

Olympiasieger geschlagen

Das Hamburger Duo hat bei Olympia eine Medaille sicher und kann den ersten deutschen Gold-Triumph seit 2016 schaffen. Sie gewannen ihr Halbfinale gegen die Olympiasieger Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum aus Norwegen im spektakulären Stadion nahe des Eiffelturms mit 21:13, 17:21, 15:13. In Paris haben die Deutschen alle sechs Spiele gewonnen bisher.