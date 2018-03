Niederzissen will den FC Plaidt ärgern

Kein Teaser vorhanden

Das Nachsehen hatte die Grafschafter SV (rote Trikots) zuletzt im Spiel gegen den FC Plaidt (grüne Spielkleidung). Der Spitzenreiter empfängt nun Niederzissen am Plaidter Pommerhof.

Foto: Andreas Walz

SG Westum/Löhndorf – SV Remagen (Fr., 19 Uhr). Für Remagens Trainer Elmar Schäfer ist es heute Abend sicher ein besonderes Spiel – und das gleich aus zwei Gründen: Zum einen übernimmt Schäfer in der kommenden Spielzeit das Traineramt seines Gegenübers Uwe Deckenbrock. Zum anderen will er seinen aktuellen Verein zuvor natürlich zum Klassenverbleib führen. Die Partie wird heute um 30 Minuten vorgezogen, da in Westum am Dienstag das Fluchtlicht defekt war. "Für meine Jungs ist es ein ganz normales Spiel", sagt Deckenbrock. "Wir wollen einen netten Abschluss und gute Ergebnisse liefern."

SG Elztal – SG Herresbach/Baar (Fr., 19.30 Uhr). Eigentlich wollte Wolfgang Augustin, der Trainer der Elztaler, das Saisonfinale mit seinem Team genießen. Doch selbst die SGE muss wohl noch einmal punkten. "In 19 Jahren Trainertätigkeit habe ich aber noch nie derart viele Verletzte gehabt", sagt Augustin. Im Hinspiel setzte sich Herresbach/Baar durch einen Treffer von Florian Pung mit 1:0 durch. Aber: "Elztal ist heimstark. Es wird wiederum sehr eng werden", sagt der Herresbacher Trainer Thomas Augel.

Sportfreunde Miesenheim – TuS Mayen II (Sa., 17.30 Uhr). Nachdem Mayens Trainer Ali Maddi zuletzt privat verhindert und Ex-Trainer Bernd Hartung kurzfristig als Vertreter eingesprungen war, hat nun Maddi wieder das Kommando übernommen. Offen ist jedoch noch immer, wer die TuS-Reserve in der kommenden Spielzeit trainieren wird. Mit einer kurzfristigen Entscheidung ist nicht zu rechnen. Miesenheims Trainer Markus Laux hat das Titelrennen offiziell für beendet erklärt: "Wir haben keinen Druck mehr, also können wir durchstarten und wieder Fußball spielen. Dass die Last verschwunden ist, habe ich auch im Training festgestellt." Derweil plant Laux die Zukunft der Sportfreunde. Mit Michael Szafraniec vom Bezirksligisten SG Eintracht Mendig/Bell und Daniel Enns vom B-Ligisten SG 99 Andernach II hat er bereits die Zusagen von zwei Spielern.

SG Weiler/Nachtsheim/Boos – SG Löf/Lehmen/Hatzenport (Sa., 18 Uhr). Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten und designierten Absteiger von der Mosel will sich Weiler/Nachtsheim/Boos doch noch einmal an den SV Remagen heranschieben. "Ich erwarte Willen, Biss und einen Sieg. Alles andere zählt nun nicht mehr. Wir müssen beginnen, unsere Endspiele zu gewinnen", sagt Weilers Spielertrainer Sascha Dorner.

Löfs Abteilungsleiter Manfred Lietz ist beeindruckt von seinem Team, das sich nicht aufgegeben hat: "Jetzt machen wir auch niemandem einen Vorwurf, wenn es nicht doch noch klappen sollte. Vor vier Wochen habe ich nicht mehr an uns geglaubt, aber jetzt gewinnen wir auch mal glücklich die Spiele. Anscheinend haben wir doch Qualitäten."

SG Kottenheim/Thür – SG Wehr/ Rieden/Volkesfeld (So., 14.30 Uhr). Kottenheims Trainer Peter "Colun" Riemenschnitter fordert aus den "Endspielen" gegen Wehr, Löf und Remagen drei Siege. Nur dann darf er weiter auf den Klassenverbleib hoffen. "Es muss gewonnen werden, ansonsten sind wir wohl weg. In Herresbach haben wir zuletzt schon zwei Punkte liegen lassen", so Riemenschnitter. Der Wehrer Trainer Walter Berresheim hofft derweil auf einen Punkt: "Das wäre für uns in Ordnung, der Druck liegt bei Kottenheim. Die müssen mehr machen, dadurch sollten sich für uns auch Räume ergeben."

Grafschafter SV – TuS Hausen (So., 14.30 Uhr). Im Duell der Geschlagenen geht es wohl nur noch um den dritten Tabellenplatz. Nach drei Niederlagen sollte vom TuS Hausen mal wieder ein Lebenszeichen kommen – auch, um Hausens Trainer Yves Gaugler einen würdigen Abschied zu bereiten. Auf dem Rasenplatz in Vettelhoven aber ist die GSV der Favorit. Acht Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage machen das Team des Grafschafter Trainers Jürgen Rohleder zum Team mit der besten Heimbilanz. "Allein deshalb sind wir noch motiviert", versichert Rohleder.

FC Plaidt – SC Niederzissen (So., 14.30 Uhr). Dass im SC Niederzissen noch reichlich Leben steckt, bewies das Team von Trainer Achim Höllen zuletzt beim 4:4 gegen Miesenheim. "Danke für die Schützenhilfe", sagt FC-Coach Ralph Seul. "Im Hinspiel haben wir aber eine bittere Niederlage erlitten. Ich kenne meine Mannschaft, das will sie nicht auf sich sitzen lassen."

Über ein 0:0 am Pommerhof kam der FC in der vergangenen Saison nicht hinaus. Der SC Niederzissen ist alles andere als der Lieblingsgegner des Spitzenreiters FC Plaidt. "Und wir können dazu auch noch völlig befreit aufspielen und haben rein gar nichts zu verlieren. Ich versichere, dass für uns die Saison noch nicht beendet ist. Und chancenlos sind wir auch am Pommerhof nicht", sagt Niederzissens scheidender Coach Höllen.

Von unserem Mitarbeiter

David Geisbüsch