Niederlage bei Manchester United: Pokal-Aus für Liverpool

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool läuft es derzeit einfach nicht rund. Im Pokal-Achtelfinale scheitern die Reds am Erzrivalen Manchester United. Der ebenfalls kriselnde FC Chelsea kommt weiter. Ein deutscher Nationalspieler scheitert dabei vom Punkt.

Manchester (dpa). Der kriselnde englische Fußballmeister FC Liverpool hat im Pokal den nächsten Rückschlag erlitten. Die Reds unterlagen im FA Cup mit 2:3 (1:1) beim Erzrivalen Manchester United und verpassten den Einzug ins Achtelfinale.

Zuvor hatte der FC Chelsea trotz eines verschossenen Elfmeters von Timo Werner die nächste Pokalrunde erreicht. Auch Leicester City und Manchester City sind weiter.

Für Liverpool, das in der Premier League seit fünf Spielen sieglos ist, verschärft sich damit die Krise. Mohamed Salah (18./58. Minute) beendete im Old Trafford zwar die Torflaute der Reds, doch gegen den konterstarken Premier-League-Tabellenführer Man United genügte sein Doppelpack nicht. „Wir können positive Dinge aus dem Spiel mitnehmen“, sagte Klopp. „Es ist gut für Mo Salah, gut für das Selbstvertrauen.“

Mason Greenwood (26.), Marcus Rashford (48.) und der eingewechselte Bruno Fernandes (78.) mit einem perfekten Freistoß schossen die Gastgeber ins Achtelfinale. Damit setzt sich die Pokal-Misere von Liverpool unter Klopp fort. Unter dem früheren BVB-Coach kam der Meister noch nie über das Achtelfinale hinaus.

Eine Woche zuvor war das Ligaduell zwischen den beiden Spitzenteams in Anfield torlos geblieben. Im Pokal spielten beide Mannschaften nun deutlich offensiver und lieferten sich eine unterhaltsame Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten. Am Ende hätte die Klopp-Elf sogar noch höher verlieren können. Edinson Cavani hätte in der 89. Minute für Man United alles klarmachen können, traf aber nur den Pfosten.

United-Coach Ole Gunnar Solskjaer äußerte sich beim Sender BBC begeistert: „Wir haben ein paar richtig gute Dinge gezeigt.“ Im Achtelfinale empfangen die Red Devils am 10. Februar West Ham United.

Nationalspieler Timo Werner gewann mit Chelsea, steckt aber weiter im Formtief. Die Blues siegten mit 3:1 (2:1) gegen Zweitligist Luton Town. Tammy Abraham (11./17./74.) traf dreimal für die überlegenen Londoner. Hingegen scheiterte Werner mit einem späten Strafstoß, den er selbst herausgeholt hatte, an Luton-Torwart Simon Sluga. Leicester City erreichte das Achtelfinale nach einem Rückstand beim starken Zweitligisten FC Brentford aus London und gewann mit 3:1 (0:1).

Am Samstag hatte Manchester City mit einer B-Elf einen 3:1 (2:1)-Sieg bei Viertligist Cheltenham Town erkämpft. Der krasse Außenseiter Cheltenham hatte nach einer Stunde sogar geführt. „Ich hab mir keine Gedanken gemacht, als wir 0:1 zurücklagen“, versicherte City-Trainer Pep Guardiola, „wir hatten von der ersten Minute an gute Chancen.“ Phil Foden (81.), Gabriel Jesus (84.) und Ferlan Torres (90.+4) nutzten sie schließlich auch und verhinderten eine Pokal-Blamage.

