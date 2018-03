Niederfischbach feiert Kirmes mit einem Dreier

Kein Teaser vorhanden

Spielführer Dennis Kohl (2. von links) und sein VfB Wissen lieferten der SG Herschbach einen harten Kampf. Der Favorit setzte sich am Ende souverän durch.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Spiel der Woche

SV Niederfischbach – SG Wallmenroth/Scheuerfeld 1:0 (0:0). Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung zwischen den beiden Top-Mannschaften der vergangenen Saison aus. Zwei Minuten vor dem Ende erzielte Michael Leis aber doch noch den entscheidenden Treffer zum SV-Sieg – pünktlich zum Kirmes-Wochenende in Niederfischbach. Michael Ferfort resümierte nach dem Spiel: "Der Sieg war zwar etwas glücklich, weil das Tor erst kurz vor Schluss gefallen ist, aber dennoch nicht unverdient. Wir hatten in einem guten Spiel die besseren Chancen." Sein Gegenüber Enis Caglayan war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: "Wir sind nicht so enttäuscht, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben. Natürlich ist es schade, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren. Unser Manko war, dass wir in der Offensive nicht konsequent genug waren."

Niederfischbach: Bargon – Felix Otterbach, Wurth , Schmallenbach, Christopher Otterbach, Herzog (75. Jan Schmidt), Raphael Otterbach (65. Krämer), Weidig, Leis (89. Schwarz), Markus Schmidt, Köhler.

Wallmenroth: Schuh – Lück, Zimmermann, Himaj, Karaca, Eberhardt, Sulayman (65. Jashari), Voltz, Kaskanis, Dalipi (75. Bauseler), Caglayan.

SG Mündersbach – SG Alpenrod 6:0 (3.0). In der einseitigen Partie waren die Gastgeber in allen Belangen überlegen. Mann des Tages war Eduard Merker, der drei Tore beisteuerte (10., 12., 74.). Außerdem trafen Thomas Rachul (31.), Rafel Alimi (67.) und Yusuf Yürek (74.). Yürek sah kurz vor Schluss noch die Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels (88.).

VfL Hamm – FC Niederroßbach 1:0 (1:0). Das entscheidende Tor fiel durch VfL-Neuzugang Philipp Höhner (6.). Danach begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Gastgeber versäumten es, ein weiteres Tor nachzulegen. So wurde es in der Schlussphase hektisch, als der FC fast noch zum Ausgleich gekommen wäre, jedoch nur Aluminium traf.

SG 06 Betzdorf II – SSV Weyerbusch 1.0 (0:0). Die Zuschauer sahen trotz der hochsommerlichen Temperaturen ein gutes A-Klassen-Spiel. Der SSV hatte im ersten Abschnitt, der ausgeglichen verlief, einen Lattentreffer zu verzeichnen. Nach dem Seitenwechsel hatte die SG mehr vom Spiel, der Siegtreffer glückte Yannick Brenner allerdings erst in der 89. Minute.

TuS Honigsessen – VfB Niederdreisbach 3:1 (0:0). Im Duell der Aufsteiger, die sich zuletzt auch in der Kreisliga B ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, behielt diesmal der TuS die Oberhand. Die erste Hälfte war ausgeglichen, kurz vor der Pause wären die Hausherren fast in Führung gegangen, Till Laatsch traf aber nur die Latte (40.). Christian Leidig sorgte dann für das 1:0 (55.), Patrick Kober glich schnell aus (60.). Nach dem Tor zum 2:1 durch Martin Koch (73.) traf der VfB nur die Latte. In Überzahl – Rote Karte gegen Christian Hassel (85., Notbremse) – setzte erneut Koch den Schlusspunkt (88.).

VfB Wissen – SG Herschbach 2:0 (1:0). Die Partie verlief einseitig, der VfB war zu jeder Zeit Herr der Lage und ging frühzeitig durch den Treffer von Christian Nöller (12.) in Führung. In der Folge ließen die Gastgeber noch einige gute Möglichkeiten liegen. Dies rächte sich jedoch nicht mehr, stattdessen erzielte erneut Nöller den Endstand (84.).

Von unserer Mitarbeiterin Désirée Birk