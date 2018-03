Aus unserem Archiv

Saarbrücken

Der deutsche Entwicklungsminister Dirk Niebel mahnt mehr Tempo bei der Versorgung der Erdbebenopfer in Haiti an. Der «Saarbrücker Zeitung» sagte Niebel, bislang habe die internationale Hilfe erst einen Bruchteil der drei Millionen betroffenen Haitianer erreicht. Die Lage in dem Katastrophengebiet sei verheerend. Ein Großteil der städtischen Gebäude sei beschädigt oder zerstört, die Strom- und Wasserversorgung zusammengebrochen. Die Bundesregierung hatte 7,5 Millionen Euro Soforthilfe bereitgestellt.