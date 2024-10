Zu einer Auftaktkundgebung zu einer Friedensdemonstration versammeln sich einige Menschen am Gleisdreieck Park. Das Bündnis «Nie wieder Krieg» ruft am Tag der Deutschen Einheit zu bundesweiten Friedensdemonstrationen auf. Die Hauptkundgebung wird am Nachmittag am Großen Stern/Siegessäule stattfinden. (zu dpa: ««Nie wieder Krieg» - Demonstranten ziehen durch Berlin») Foto: Jörg Carstensen/DPA