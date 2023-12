Nie so wichtig wie heute – Automobile Jubiläen 2024

2024 steht der 180. Geburtstag von Carl Benz – Erfinder des Patent-Automobils – an Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Köln. Nie waren sie so wichtig wie heute, die großen geschichtlichen Jubiläen. Sogar die frisch auf den deutschen Markt drängenden chinesischen Hersteller wie die vor 40 Jahren gegründete Great Wall Motor (GWM) blicken stolz auf ihre Historie, ganz nach dem Credo des preußischen Gelehrten Wilhelm von Humboldt: „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.“ Tatsächlich vermitteln legendäre Meilensteine gerade in dieser Zeit globaler Multikrisen einen Hauch Faszination, die Marken begehrenswert macht. Deshalb zelebrieren auch 2024 alle Automobilmarken von Abarth (75 Jahre Autobau) bis Volvo (80 Jahre „Buckel-Volvo“ PV444) ihre besonderen Geburtstage, mehr als 400 Jubel- und Gedenktage gibt es insgesamt im kommenden Jahr zu würdigen. Es ist ein Geburtstagskalender, der vom mittelalterlichen Lübecker Stadtrecht, das 1294 den Straftatbestand der Fahrerflucht für Kutscher einführte, über die vor 125 Jahren in Paris publizierte, erste Straßenverkehrsordnung bis zum Beginn der ehrenamtlichen Verkehrssicherheitsarbeit durch die „Verkehrswacht“ im Jahr 1924 reicht, damals als mit dem Opel 4 PS Laubfrosch das erste deutsche Fließbandauto in Fahrt kam und in Italien die weltweit erste Autobahn (Mailand-Varese) eröffnete wurde. Staus gab es vor 100 Jahren auch schon, etwa am Potsdamer Platz in Berlin, dies trotz neuem „Verkehrsturm“, der ersten Ampelanlage in Deutschland.

Der Turiner Volumenhersteller Fiat wird nächstes Jahr 125 Jahre alt, im Bilder der Fiat Typ 18-24 ab 1907 Foto: Fiat_Stellantis

Es ist ein faszinierend-buntes Potpourri an runden Jahrestagen, das Menschen ebenso berücksichtigt (so den 180. Geburtstag von Carl Benz, Erfinder des Patent-Automobils, oder den 80. Todestag von Automobilpionier Louis Renault) wie Markengründungen: Der Turiner Volumenhersteller Fiat wird nächstes Jahr 125, MG, die einst britische Sportwagenschmiede, kann 100 Kerzen anzünden, der koreanische Kia-Konzern wurde vor 80 Jahren gegründet, Ferruccio Lamborghini begann vor 75 Jahren mit dem Traktorbau und der Autobau bei Peugeot zählt 135 Jahresringe. Dagegen feiert Dacia (gegründet 1968) erst seit 20 Jahren große Erfolge: Als relaunchte Billigmarke von Renault lancierten die Rumänen Modelle wie den kleinen Sandero, das meistverkaufte Fahrzeug auf dem europäischen Privatmarkt.

Im Jahr 1924 kammit dem Opel 4 PS Laubfrosch das erste deutsche Fließbandauto in Fahrt Foto: Opel_Stellantis

Kleinwagen zeichnen sich aber nicht immer durch kleine Preise aus: So blieb der Benz Velo – vor 130 Jahren weltweit erster Kleinwagen und erstes Serienautomobil – wohlhabenden Käufern vorbehalten. Auch der 1974 lancierte, zukunftsweisend moderne Cityflitzer Audi 50 und der 1984 folgende Peugeot 205 T16 als heißblütiger Sportler waren keineswegs billig. Dagegen realisierten Typen wie Trabant 601, Fiat 850 und Skoda 1000 MB (Debüt sämtlich 1964) oder Saab 92 (Serienstart vor 75 Jahren) vielen den Traum vom ersten eigenen Auto, während der Volkswagen Golf vor 50 Jahren nicht nur den VW Käfer beerbte, sondern auch einer ganzen Generation an Deutschen als Fahrschulauto, Familiengefährt und Spaßgerät diente. Apropos Spaß: 2024 werden Chrysler Sport Fury und Ford Mustang 60, und die zahlreichen US-Car-Meets werden es nicht versäumen, diese frühen Muscle-Cars hochleben zu lassen. Lange Motorhaube, kurzes Heck, diese Dynamikmerkmale beschleunigten vor 55 Jahren auch Ford Capri und Nissan 240Z zu spektakulären Absatzerfolgen. Ganz andere Tempomaßstäbe setzte 1974 der Porsche 911 Turbo als weltweit erster Seriensportwagen mit Abgasturboaufladung. Bei der Premiere auf dem Pariser Salon musste der Porsche-Stand fast wegen Überfüllung geschlossen werden, so dicht drängten sich die Speedjunkies um den 250 km/h schnellen Turbo-Superstar, der rasanter auf Tempo 100 sprintete als sämtliche V12-Ferrari.

Der Volvo PV444 (Buckel-Volvo) debütierte 1944 Foto: Volvo

Vielleicht war es auch die Erleichterung über die vor 50 Jahren gerade überstandene erste Ölkrise, die derartig euphorische Gefühle förderte. Während damals einerseits vermeintlich sparsame Normalbenziner wie Fiat 127 N, BMW 1502 und Ford Mustang II oder aber der Mercedes-Benz 240 D 3.0 als erster effizienter Fünfzylinder-Diesel debütierten, verkörperten VW Scirocco, Ford Capri II, Opel Manta GT/E, Alfa Romeo Alfetta GT oder Maserati Merak frische Sportlichkeit. 1974 war jedoch zugleich ein Jahr, in dem Sicherheit forciert wurde, so gilt auf Bundesautobahnen seitdem Richtgeschwindigkeit 130, und das Kraftfahrt-Bundesamt führte das Punktesystem für Regelverstöße ein. Volvo präsentierte derweil sein bis heute erfolgreichstes Modell, den kantigen 240, den die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA zur Referenzbaureihe für ihre Sicherheitsforschung wählte.

Der Saab 92 feierte 1949 seinen Serienstart Foto: autodrom

Aber auch die Franzosen zeigten vor einem halben Jahrhundert Flagge: Ob futuristischer Citroen CX, ultrakurzes City-Coupé Peugeot 104 C oder exklusives Peugeot 504 Coupé als erster gallischer V6 der Nachkriegszeit, das alles kündete von erfrischender Kreativität, die sich 1984 fortsetzte. Damals rätselten die Kunden, ob der unkonventionelle Renault Espace ein Raumgleiter, ein Kombi, ein Transporter oder alles zusammen sein sollte; tatsächlich dauerte es mehrere Jahre, bis dieser Van-Vorreiter den MPV-Hype in Fahrt brachte. Dabei startete der Espace doch parallel zu Chrysler Voyager, Honda Shuttle, Mitsubishi Space Wagon oder Nissan Prairie. Da fiel es den Allradmodellen 1984 leichter, rasch die Herzen zu erobern, zumal wenn es sich um pfiffige Open-Air-Offroader wie den kleinen Suzuki SJ 413 handelte. Aber auch Pkw vom kleinen Subaru Justy über den kompakten Alfa 33, den wilden Gruppe-B-Reiter Ford RS 200, den Mittelklasse-Megaseller VW Passat Variant bis zum großen Audi 200 gab es nun mit vier angetriebenen Rädern. Endgültig in der Oberklasse etablierte sich die 4x4-Technik 1994, als der Audi A8 mit quattro-Signet und erster in Großserie gebauter Alu-Karosserie den gleichfalls neuen BMW 7er (E38) und die etablierte Mercedes S-Klasse (W140) attackierte. Erfolgreich, wie sich wenige Jahre später zeigte, als der A8 zur deutschen Staatskarosse avancierte.

Der kleine Roadster Mercedes 190 SL kam 1954 auf den Markt Foto: Mercedes-Benz Classic Archive

Auch Cabriofreunde haben 2024 Anlass zur Freude. Zwar ist die Auswahl an Frischluftmodellen derzeit klein, dafür locken Klassiker: Vor 90 Jahren debütierten die Eclipse-Modelle Peugeot 301 und 401 als weltweit erste Coupé-Cabriolets, und BMW präsentierte mit zweisitzigen 315 den Urahnen der bayerischen Roadster-Dynastie. Dagegen holte die Mercedes vor 70 Jahren zum Doppelschlag aus: Der 300 SL Flügeltürer gilt als glamourösestes Supercar der Wirtschaftswunderjahre, und der kleine Roadster 190 SL entpuppte sich als Sonnenkönig und Garagengold. Kein Wunder, fuhren doch viele Stars diesen Stern: ob Gina Lollobrigida, Grace Kelly, Romy Schneider, Frank Sinatra, Alfred Hitchcock oder Rosemarie Nitribitt, deren tragisches Schicksal schon 1958 in einem Kino-Kassenschlager aufgegriffen wurde. Natürlich inklusive 190 SL. Autokinos gibt es in Deutschland seit 1954, wirklich etabliert hat sich diese Idee zehn Jahre später, als Geheimagent James-Bond die Ganoven erstmals im Aston Martin DB5 jagte. Klassiker in Blockbustern und Werbespots: Auch hier hat die Industrie erkannt, dass sich nichts schöner feiern lässt als Autos aus der vermeintlich „guten alten Zeit“.

Zu den automobilen Neuheiten des Jahres 1964 zählt auch der Skoda MB Foto: Skoda

Kurzcharakteristik:

Auch der Ford Mustang feierte 1964 Premiere Foto: The Ford Motor Company

Chronologie wichtiger Jubiläen im Jahr 2024:

1974 begann die Erfolgsgeschichte des VW Golf Foto: Volkswagen AG

1294 (830 Jahre): Das Lübecker Stadtrecht führt den Straftatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, die so genannte Fahrerflucht, ein mit Androhung der Beschlagnahmung von Wagen und Pferden des Unfallflüchtigen

Der Porsche 911 Turbo kam 1974 als weltweit erster Seriensportwagen mit Abgasturboaufladung Foto: Porsche AG

1834 (190 Jahre): Gottlieb Daimler (1834-1900), Konstrukteur der 1886 vorgestellten Daimler-Motorkutsche wird geboren

Auch der Cityflitzer Audi 50 startete 1974 Foto: Audi AG

1844 (180 Jahre): Carl Benz (1844-1929), Automobil-Pionier und Entwickler des ersten, 1886 eingeführten Patent-Automobils, wird am 25. November geboren

1984 startete die Ära der Großraumlimousinen – unter anderem mit dem Renault Espace Foto: Renault

1889 (135 Jahre): Der Daimler Stahlradwagen von Daimler und Maybach mit Zweizylinder-V-Motor debütiert als erstes modernes Automobil. Das Viergang-Wechselgetriebe wird zum Vorbild späterer Kraftfahrzeuggetriebe. Die Weltausstellung in Paris ist die erste internationale Fahrzeugausstellung, und hier gelingt Daimler und Benz die erfolgreiche Vermarktung ihrer Produkte und Patente. Die französischen Marken Panhard & Levassor und Peugeot starten als Automobilhersteller. Durchbruch für den Luftreifen von Dunlop, als der englische Radrennfahrer W. Hume mit einem Fahrrad bei einer Wettfahrt gewinnt

Die sportlichen Kleinwagen Peugeot 205 Turbo 16 und 205 GTI gingen 1984 in Serie Foto: Peugeot_Stellantis

1894 (130 Jahre): Der Benz „Velo“ geht als erster Kleinwagen und als erstes echtes Serienautomobil der Welt in die Geschichte ein. Weltweit erstes Automobilrennen (Paris – Rouen), ein Peugeot gewinnt. Als Kombi-Pionier geht der Peugeot Typ 10 Break in Produktion. Jöns und Anders Cederholm stellen den ersten schwedischen Motorwagen vor, dies mit Zweizylindermotor. Enrico Bernardi konstruiert ein italienisches Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Toyota-Patriarch Kiichiro Toyoda (1894-1952) wird geboren

1994 kam der BMW 7er (E38) auf den Markt Foto: BMW AG

1899 (125 Jahre): Opel beginnt dem Automobilbau, in früheren Jahren galt 1898 als Startjahr für die Automobilproduktion. Am 10. März wird in Frankreich die Führerscheinpflicht eingeführt, dies im Zusammenhang mit Inkrafttreten der ersten Straßenverkehrsordnung der Welt. Continental hat die ersten Autoreifen im Programm, der Preis pro Reifen beträgt 269 Mark, die Lebensdauer beträgt nur etwa 500 Kilometer. Der belgische Konstrukteur Camille Jenatzy fährt mit dem Elektroauto La Jamais Contente als erster Mensch schneller als 100 km/h (exakt 105,88 km/h). Eigens für diese Rekordfahrt hat Michelin erste Hochgeschwindigkeitsreifen entwickelt. In Italien wird Fiat (Fabricca Italiana Automobili Torino) gegründet. Am 14. November gründet August Horch in Köln die Horch-Werke. Am New Yorker Broadway wird von Percy Owen das erste Automobil-Verkaufsgeschäft mit Schauraum und Werkstatt eröffnet, dies zum Vertrieb von Winton Modellen. In Wien werden die österreichischen Daimler-Werke gegründet. Gründung des „Deutscher Automobilclub“, ab 1918 als AvD bekannt

Dacia präsentierte 2004 zum Neustart der Marke unter Renault den Logan als erstes Billigauto Foto: Dacia

1904 (120 Jahre): Als französischer Kleinwagen-Pionier wird der Peugeot Bébé Typ 69 eingeführt. Rover (Großbritannien) beginnt mit dem Automobilbau. Horch ist der Markenname eines in Zwickau gegründeten Herstellers von Luxusfahrzeugen. In Aschaffenburg gibt es die erste private Fahrschule, außerdem werden im zu Preußen gehörenden Bezirk Hannover die ersten Fahrprüfungen durchgeführt. Renault setzt mit hydraulischen Stoßdämpfern technische Maßstäbe, der französische Hersteller Fouillaron mit einem stufenlosen Getriebe. Die ersten Autoreifen erhalten Querrippenprofile. Die Zugabe von Ruß erhöht die Laufleistung der Reifen, statt weiß und elfenbeinfarben sind Reifen künftig schwarz. Der Schweizer Karossier Hermann Graber wird geboren

1914 (110 Jahre): Stardesigner Giuseppe „Nuccio“ Bertone (1914-1997) wird geboren. Die erste elektrisch betriebene Verkehrsampel der Welt, mit grün- und rotgefärbten Glühlampen, wird im August in Cleveland/USA in Betrieb genommen. In den USA startet Dodge mit dem Automobilbau und in Italien wird die Marke Maserati etabliert. Dodge überrascht außerdem durch eine Ganzstahlkarosserie und ein Zwölf-Volt-Bordnetz. Der Mercedes 28/95 PS debütiert als erstes Modell der Marke serienmäßig mit charakteristischem Spitzkühler und außenliegenden, mit Metallschläuchen verkleideten Auspuffrohren. Die USA und Großbritannien lösen Frankreich und Deutschland als führende Automobilhersteller ab. In Deutschland beträgt der Fahrzeugbestand 64.000 Autos, was einem Fahrzeug pro 720 Einwohnern entspricht. In den USA sind bereits 1,7 Millionen Autos registriert. Erzherzog Franz Ferdinand stirbt in Sarajewo bei einem Attentat in einem österreichischen Gräf & Stift. Das Attentat gilt als Auslöser des Ersten Weltkriegs

1924 (100 Jahre): In Deutschland wird die „Verkehrswacht“ als Verein gegründet, damit beginnt die ehrenamtliche Verkehrssicherheitsarbeit. Die Verkehrswacht betreibt bis heute Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung. Die erste längere Autobahn der Welt wird im September in Italien eröffnet, die Strecke von Mailand nach Varese gehört zur heutigen A 8. In Deutschland gilt die 1932 eröffnete Strecke Köln-Bonn als erste Autobahn im Sinn einer kreuzungsfreien Schnellstraße ohne Gegenverkehr. Die erste Ampel (ein sogenannter Verkehrsturm) in Deutschland regelt auf dem Potsdamer Platz in Berlin den Verkehr. In Großbritannien wird der heute chinesische Hersteller MG gegründet. Der Opel 4 PS „Laubfrosch“ ist das erste Auto eines deutschen Herstellers, das in großer Stückzahl am Fließband hergestellt wird. Buick führt elektrische Scheibenwischer ein. Bugatti bietet Modelle wie den 35 C mit schlauchlosen Reifen und Leichtmetallfelgen an. Der französische Hersteller Bucciali überrascht mit Ballonreifen. Für den Chevrolet Superior gibt es optional ein Autoradio. Der Aufpreis von 200 US-Dollar entsprach einem Viertel des Fahrzeugpreises. Die Osram-Zweifaden-Glühlampe (Bilux) ermöglicht kombiniertes Fern- und Abblendlicht

1934 (90 Jahre): Mit dem zweisitzigen 315 präsentiert BMW den ersten selbstentwickelten Sportroadster und damit den Urahnen moderner Modelle wie des Z4. Als erster SUV mit Allradantrieb wird der im Vorjahr enthüllt Mitsubishi PX-33 ausgeliefert. Serienstart des Chrysler Airflow, der die Stromlinie in Großserie bringt und als Aerodesign-Vorbild für Tatra, Peugeot, Volvo sowie weitere europäische Marken fungiert. Der neue Citroen 7 Traction Avant zählt zu den ersten Modellen mit selbsttragender Karosserie und setzt Maßstäbe in der Fahrwerkstechnik. Neu ist auch der Mercedes Typ 130 mit Heckmotor. Im Februar 1934 wird der Typ 380 vom leistungsstärkeren, legendären Typ 500 K abgelöst. Das Rennflugzeug Renault-Caudron Rafale debütiert, 2023 inspiriert das Flugzeug die Namensgebung des neuen Renault Rafale. Die Modelle Peugeot 301 Eclipse und 401 Eclipse debütieren als weltweit erste Coupé-Cabriolets. Der Peugeot 401 DL Familiale wird als erstes europäisches Familienfahrzeug mit sieben Sitzen und den Komfortfeatures Radio und Heizung lanciert, während der Peugeot 401 DLT als erstes Taxi in Europa mit Radio und Heizung sowie variabler Geschwindigkeitsabregelung durch Wirkung auf den Gaszug aufwartet. Der Peugeot 601 punktet als erster Pkw mit beheizbarer Frontscheibe. Die Modelle Peugeot 401 und 601 begründen die bis zum aktuellen 408 bzw. dem 607 fortgeführten Peugeot-Baureihen. Das Leben des amerikanischen Gangsterpaares Bonnie & Clyde endet in einem gestohlenen Ford V8 im Kugelhagel mit der Polizei. Die erste Reichsstraßenverkehrsordnung gewährt Kraftfahrzeugen eine Vorrangstellung und hebt alle Geschwindigkeitsbeschränkungen auf. Steigende Unfallzahlen führen wenige Jahre später zu konkreten Anpassungen, so werden Kinderspiele auf der Fahrbahn verboten und für Fußgänger die Benutzung des Gehwegs obligatorisch. Michelin führt Reifen (Modell „Super Confort“) mit Lamellenprofil für Nässe-Grip ein. Am 17. Januar legt Ingenieur Ferdinand Porsche ein „Exposé betreffend den Bau eines deutschen Volkswagens“ ein, das einen „vollwertigen Gebrauchswagen“ für vier Erwachsene projektiert, ein Anfang der VW-Käfer-Entwicklung. Die legendären Silberpfeil-Rennwagen werden kreiert, als Mercedes-Rennleiter Alfred Neubauer die weiße Lackschicht des W 25 bis auf die silberne Alukarosserie abrubbeln lässt, um das Homologationsgewicht zu erreichen

1944 (80 Jahre): In Korea wird Kia gegründet. Vorstellung des Volvo PV60/PV61 als repräsentative Sechszylinder-Limousine, die als erstes schwedisches Nachkriegsauto in Produktion geht. Außerdem Debüt des Volumenmodells Volvo PV 444 „Buckel-Volvo“ mit Sicherheitskarosserie und Sicherheitsverglasung. Der Unternehmensgründer Louis Renault stirbt am 24. Oktober in Paris

1949 (75 Jahre): Die britische Sportwagenmarke TVR beginnt mit dem Autobau. Die japanische Marke Isuzu wird gegründet. Der Sportwagenspezialist Abarth beginnt mit dem Autobau. Ferruccio Lamborghini gründet sein Traktorenwerk, die Keimzelle der späteren Sportwagenmanufaktur. In Ingolstadt wird die neue Auto Union GmbH gegründet. Auf der Hannover Messe debütiert der Auto Union DKW F 89 L Lieferwagen („Schnellaster“). Neu sind u.a. Allard P1, Austin A90 Atlantic, Borgward Hansa 1500 (erster deutscher Pkw im Pontondesign), Cadillac Coupé de Ville, Dodge Coronet, Ford Anglia, Ford (USA) Model 1949, IFA F9, Oldsmobile 88, Saab 92 (Serienanlauf), Triumph Mayflower und Triumph Renown. In den Messehallen unter dem Berliner Funkturm findet die erste deutsche Automesse der Nachkriegszeit statt. In Japan wird die Verordnung der Siegermächte aufgehoben, nach der maximal 1.500 Fahrzeuge pro Monat produziert werden dürfen. Neuer US-Designtrend sind Bullaugen in den vorderen Kotflügeln wie bei Buick. Das Karosseriewerk Karmann in Osnabrück stellt eine viersitzige Cabriolet-Version des Volkswagen „Käfer“ vor. Nur zweisitzig ist dagegen das Hebmüller-Cabriolet, ebenfalls eine Variante des Standard-Volkswagens. Markteinführung des Toyota SD als erstes erfolgreiches japanisches Familienauto der frühen Nachkriegsjahre und Taxi. Der Toyota SD steht am Anfang der Toyota Mittelklassemodelle. Nash (USA) bietet seine Modelle mit Sicherheitsgurt an (allerdings noch kein Dreipunkt-System). Der britische Designer Martin Smith (Porsche, BMW, Audi, GM, Ford Europe) wird geboren

1954 (70 Jahre): In Erlangen öffnet versuchsweise ein erstes deutsches Autokino. Aber erst 1960 öffnet in Gravenbruch ein Autokino mit regulärem Betrieb. „G-Man“ Jerry Cotton geht in der gleichnamigem Krimserie mit einem Jaguar XK 150 auf Verbrecherjagd. Premiere des Volvo Sport P1900 als erster Volvo-Sportwagen und mit Kunststoffkarosserie. Der Sport P1900 initiiert die Entwicklung des P1800. Frisch lanciert werden die Modelle Alfa Romeo Giulietta Sprint, BMW V8, Borgward Isabella, Ferrari 750 Monza, Fiat 1400 Diesel, Jensen 541 mit Kunststoffkarosserie, Mercedes-Benz 220 a, Mercedes-Benz 190 SL, Mercedes-Benz 300 SL, Opel Kapitän '54 (Deutschlands meistverkaufter Sechszylinder), Porsche Speedster und Toyota Land Cruiser. Subaru (Markengründung im Vorjahr) beginnt mit dem Automobilbau und präsentiert einen ersten Pkw-Prototyp. Der koreanische Konzern SsangYong wird gegründet, heutige Firmierung als KG Mobility. Felix Wankel gelingt im April die grundlegende Erfindung des Rotationskolbenmotors, später als Wankelmotor bekannt und ab 1963 in Serienautomobilen eingesetzt

1964 (60 Jahre): Der Heckmotor-Hype erreicht seinen Höhepunkt, über 30 Hersteller von Abarth bis Volkswagen, aber auch Chevrolet oder Skoda setzen auf hinten positionierte Triebwerke. In Zusammenarbeit mit Medizinern ermittelt Volvo, dass die richtige Sitzposition im Auto entscheidend für die Sicherheit im Straßenverkehr ist, deshalb testet Volvo rückwärtsgerichtete Kindersitze, die in Serie gehen. In Deutschland erhalten Fußgänger an den bereits seit 1952 installierten Zebrastreifen Vorrang vor dem Fahrzeugverkehr. Der erste „Super-Niederquerschnittsreifen“ wird von Continental eingeführt (Flankenhöhe beträgt 82 Prozent der Laufflächenbreite). Im 1964 produzierten Filmabenteuer „Goldfinger“ jagt Geheimagent James-Bond die Ganoven erstmals im Aston Martin DB5. Im Oktober 1964 übernimmt die Volkswagenwerk AG die Auto Union GmbH von Daimler-Benz. Im September werden die ersten Exemplare des Flaggschiffmodells Mercedes 600 (W 100) ausgeliefert. Zu den automobilen Neuheiten des Jahres zählen auch die Modelle Austin 1800 (ADO17), BMW 1600 (Typ 116, „Neue Klasse“ als Nachfolger des BMW 1500 und Konkurrent zu Glas 1500/1700), Facel VI (Typ F6), Ferrari 500 Superfast, Ferrari 330 GT 2+2, Fiat 850, Ford Taunus 17M/20M (P5), Ford Mustang, Opel KAD (Kapitän/Admiral/Diplomat), Porsche 911 (Serienstart; Vorstellung 1963 als 901), Renault R16, Renault R8 Major, Skoda 1000 MB, Trabant 601. Mit Modellen wie Chrysler Sport Fury und Ford Mustang als Antwort auf den Pontiac GTO wird der amerikanische Muscle-Car-Hype beschleunigt

1969 (55 Jahre): Neu eingeführt werden Peugeot 504 Coupé, Ford Capri, Audi 100 Coupé, Datsun 240Z (der 240Z ist zeitweise der meistverkaufte Sportwagen der Welt), Volkswagen 181, VW-Porsche 914, Melkus RS 1000, Mercedes-Benz 300 SEL 3.5, Citroen M35, Peugeot 304, Renault R6, Renault R12, Fiat 128, Fiat 130, Iso Lele, Lancia Fulvia, Lancia Flavia Coupé 2000, Alfa Romeo Junior Zagato, Autobianchi A11, Autobianchi A112, Ferrari Dino 246 GT, Austin 1300 GT, Austin Maxi, Bristol 411, Daimler Sovereign (Schwestermodell des Jaguar XJ6), Mini Clubman, Triumph TR6, Ford Escort Mexico, Ford 26 M, Seat 1430, Skoda 110 L, VW 411 E, Volvo 1800 E, Honda 1300, Mitsubishi Galant, Nissan S30 und Subaru R-2. NSU und Audi fusionieren. Geplatzt ist deshalb die Premiere des NSU K70, der ein Jahr später als VW K70 vorgestellt wird. Westfalia liefert bereits den 50.000 Campingwagen aus. Alec Issigonis, der Konstrukteur des Mini, wird von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. Fiat übernimmt die finanzielle Kontrolle bei Lancia und Ferrari. Citroen liefert den einmillionsten DS aus, passend zum Jubiläum 50 Jahre Citroen. Erste Tankautomaten in Deutschland von AEG-Telefunken, die mit Zehnmarkscheinen und Münzen benutzt werden können. Großversuch in Deutschland mit reflektierenden Kennzeichen. Fahrunterricht und Fahrprüfungen werden in Deutschland um Autobahnfahrten erweitert. Die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs wird Pflicht für Fahrschüler. Am 1. April 1969 wurde zum ersten Mal in der EWG eine Verordnung über Lenk- und Ruhezeiten erlassen. Erstes Stereo-Autoradio (von Blaupunkt)

1974 (50 Jahre): Im Zuge der ersten Ölkrise werden hierzulande „Spar-Modelle“ mit meist leistungsreduzierten Normalbenzin-Motoren eingeführt, darunter Opel Kadett 1000, Fiat 127 N und BMW 1502. Peugeot und Citroen leiten die Fusion der Unternehmen in den PSA-Konzern ein (heute im Stellantis-Konzern aufgegangen). Neu ist das Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem (ARI) zur automatischen Erkennung von Verkehrsmeldungen. Der Pirelli P7 wird als erster Breitreifen der Serie 50 für Porsche gebaut und eröffnet die Breitreifen-Epoche. Ab 15. März gilt auf bundesdeutschen Autobahnen die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h (zuvor galt während der Monate der Energiekrise ein Tempolimit von 100 km/h). In Südtirol wird das letzte Teilstück der Brennerautobahn freigegeben, damit ist die erste durchgehende Autobahnverbindung von Skandinavien bis Italien fertiggestellt. Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg beginnt damit, das noch heute verwendete Punktesystem einzuführen, das Verkehrsteilnehmer, die erheblich oder wiederholt gegen die Straßenverkehrsvorschriften verstoßen haben, zu einer besseren Regelbeachtung anhalten soll. Die Eintragung der Punkte erfolgt in das deutsche Fahreignungsregister (bis 2014 Verkehrszentralregister genannt). Der Toyota 1000 (Publica) startet als erster Toyota-Kleinwagen auf dem deutschen Markt. Das Peugeot 504 V6 Coupé startet als erster französischer Sechszylinder nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Baureihen Volvo 240 und 260 werden eingeführt; die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA wählt den Volvo 240 zur Referenzbaureihe für ihre Sicherheitsforschung. Eröffnung des Volvo-Werks in Kalmar/Schweden als Gegenentwurf zur Fließbandproduktion, kleine Teams bauen dort jeweils komplette Autos. Weitere neue Modelle in diesem Jahr sind Alfa Romeo Alfetta GT, Audi 50, BMW 518, BMW 3.3 L, Citroen CX, Fiat 131, Ford Capri II, Ford Mustang II (deutscher Marktstart als T5), Maserati Merak, Mercedes-Benz 240 D 3.0 (erster Selbstzünder mit Fünfzylinder), Mercedes-Benz 280 SL & 280 SLC, Opel Manta GT/E, Peugeot 104 C (dreitürige Version des Peugeot 104, der als kürzester europäischer Viertürer beeindruckt), Porsche Carrera RS 3.0, Porsche Turbo (Serienversion), Seat 133 (erste Seat- Eigenentwicklung),Volkswagen Scirocco und Volkswagen Golf. Produktionsauslauf für Volkswagen Karmann Ghia und Volkswagen 412

1984 (40 Jahre): In Deutschland kommen die ersten Großserienmodelle mit geregeltem Drei-Wege-Katalysator in den Handel. Allrad-Modelle werden populär, darunter der Suzuki SJ 413 und der Daihatsu Rocky, aber auch Limousinen, Kombis und Sportwagen aller Segmente wie Alfa 33, Audi 200, Subaru Justy, VW Passat Variant Syncro, Ford RS 200, Mitsubishi L 300 oder Honda Shuttle. Außerdem startet die Ära der Großraumlimousinen. Nachdem Honda, Mitsubishi (Space Wagon) und Nissan (Prairie) zuerst in Japan starteten, kommen die Vans nun nach Europa, zeitgleich zum Marktstart von Chrysler Voyager und Renault Espace. Der chinesische Automobilkonzern Great Wall Motor (GWM) wird gegründet, heute mit Ora und Wey auf dem deutschen Markt präsent. In China vereinbart Volkswagen mit der Shanghai Tractor Automobile Corporation (STAC), Vorläufer des SAIC-Konzerns, und mit der China National Automotive Industry Corporation (CNAIC) sowie der Bank of China die lokale Montage des Volkswagen Santana. Nach 2010 wird China wichtigster Markt für Volkswagen. Volkswagen übergibt die Produktionsanlagen der alpha-Motorenreihe an die DDR und erhält im Gegenzug dort gefertigte Rumpfmotoren. Die in der DDR in Lizenz gebauten VW-Motoren werden ab 1988 in Wartburg, Barkas und Trabant installiert, außerdem führt die Kooperation ab 1990 zum neuen VW-Standort in Sachsen. Volvo lanciert das Modell 740. Neu von Toyota sind die Modelle MR2, Toyota Land Cruiser 70 und LC Light Duty, Marktstart Toyota Carina II. Debüt des Peugeot 205 Electrique, mit dem Peugeot nach dem Peugeot VLV von 1941 wieder einen Elektro-Pkw in Serienproduktion bringt. Die sportlichen Kleinwagen Peugeot 205 Turbo 16 (Basismodell für die Rallyeversion) und 205 GTI gehen in Serie. Außerdem umfasst die Neuheitenschau des Jahres die Modelle Audi quattro Sport (Serienauslieferung), Ferrari 288 GTO, Ferrari Testarossa, Ferrari Mondial Cabriolet, Honda Civic CRX, Lancia Thema, Mercedes-Benz 200 bis 300E (Baureihe W124), Opel Kadett (E), Reliant Scimitar, Renault 5 (zweite Generation), Renault 25, Saab 90 und Saab 9000, Seat Ibiza, Volkswagen Jetta. Seinen Abschied gibt hierzulande der Ford Capri, während der VW Scirocco als 16V zu neuer Form aufläuft und das Skoda Rapid Coupé mit 43 kW/58 PS sportliche Speerspitze der Tschechen ist. Mit den Modellen 300 D, 300 TD und 300 CD (W 123) sowie 300 SD (W 126) bringt Mercedes die weltweit ersten Serien-Pkw mit Rußfilter in den Handel

1994 (30 Jahre): Neu sind Alfa Romeo 145, Alfa Romeo 146, Alfa Romeo GTV und Alfa Romeo Spider (Typ 916), Asia Rocsta, Audi A4 (B5), Audi A6/S6 als Limousine und Avant, Audi A8, Audi RS2 (Auslieferung), Bentley Turbo S, BMW 3er Compact (E36), BMW M3 Cabriolet, BMW 7er (E38), Buick Riviera (Neuauflage), Cadillac LSE, Callaway C7, Chevrolet Cavalier (Neuauflage), Chevrolet Lumina, Chevrolet Monte Carlo (Neuauflage), Chevrolet Blazer (Neuauflage), Chrysler Stratus, Chrysler Sebring, Citroen Evasion, Daihatsu Charade Stufenhecklimousine (G200/G203), Daimler Six/Double Six (Typ X 305), Ferrari F355, Ferrari F512M, Fiat Cinquecento Sporting, Fiat Punto Cabrio, Fiat Ulysse, Ford Contour, Ford Escort RS Cosworth (technisches Update), Ford Windstar, Ford Scorpio ´95 (Debüt Oktober 1994), Honda Civic 5-türig, Honda Shuttle, Hyundai Accent, Jaguar XJ6/XJ12 (X300), Kia Sportage, Lancia Dedra Station Wagon, Lancia Kappa, Lancia Zeta, (Land Rover) Range Rover (zweite Generation), Lexus LS 400 (zweite Generation), Maserati Quattroporte (vierte Generation), Mazda 323 (fünfte Generation), Mazda MPV (Deutschlandstart), Mercedes-Benz S-Klasse (Facelift Baureihe 140), Mercedes-Benz E-Klasse (Baureihe 124 – E 60 AMG, E 500 Limited, E 200 Cabriolet), Mercedes-Benz C-Klasse (Baureihe 202 – C 36 AMG mit 280 PS), Mercury Mystique, Mitsubishi Space Gear, Nissan Maxima (A32), Opel Tigra, Opel Omega B, Peugeot 306 Cabriolet und Stufenheck, Peugeot 806, Pontiac Sunfire, Pontiac Firebird Convertible (Neuauflage), Renault Laguna, Renault Safrane Biturbo, Rolls-Royce Flying Spur, Saab 900 Cabriolet (zweite Generation), Seat Cordoba, Skoda Felicia, Subaru Legacy (zweite Generation), Toyota RAV4, Toyota Celica (sechste Generation), Volkswagen Polo (dritte Generation), Volvo 850 T-5R. Der schwedische Hypercar-Hersteller Koenigsegg wird gegründet. Die Marke Smart wird gegründet

2004 (20 Jahre): Dacia präsent zum Neustart der Marke unter Renault den Logan als erstes Billigauto. Deutschlandstart des zweiten Toyota Prius. Der Peugeot 1007 debütiert als erster Serien-Pkw mit elektrischen Schiebetüren für Fahrer und Beifahrer. In Berlin wird die weltgrößte Wasserstofftankstelle eröffnet, Mercedes-Benz produziert Brennstoffzellenautos der Baureihen Sprinter und A-Klasse in kleiner Auflage. Neu von Volvo ist das Blind Spot Information System (BLIS), des weltweit ersten kamerabasierten Systems, das den toten Winkel überwacht. Erstes LED-Tagfahrlicht im Audi A8

2014 (10 Jahre): Verkaufsstart des Toyota Mirai in Japan; das Wasserstoff-Zeitalter bricht an (Hyundai iX35 wurde schon 2013 vorgestellt). Der Volkswagen XL1 geht in kleine Serie, dies als erstes „Ein-Liter-Auto“. Der chinesische Premiumhersteller XPeng wird gegründet, in Frankreich lanciert der PSA-Konzern die Premiummarke DS Automobiles

Wolfram Nickel/SP-X