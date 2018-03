Nicole Vejcblit holt den Südwest-Titel

Kein Teaser vorhanden

Die Bad Emser Talente Luca Mosel, Nicole Vejcblit und Nicole Thorisch (von links) hatten allen Grund mit ihrem Abschneiden hochzufrieden zu sein. Foto: honorarfrei

Für Nicole Vejcblit (bis 52 kg) lief an diesem Tag alles nach Plan. In der mit 14 Teilnehmern gut besetzten Gewichtsklasse konnte ihr keiner das Wasser reichen. In Runde eins gewann sie mit Haltegriff gegen Tatjana Kanunnikov (1. JJJKC Haßloch). Den zweiten Kampf beendete sie gegen Karina Kreß (1. JC Bürstadt) mit einem Juji-Gatame (Hebel), ehe sie im Halbfinale die starke Jana Förtsch aus Speyer mit Uchi-Mata besiegen konnte. Im Finale stand ließ Vejcblit ihrer Kontrahentin Christina Faber (JC Wehen) nicht den Hauch einer Chance und wurde mit einem Ippon für O-Uchi-Gari Südwestmeisterin. Ein toller Erfolg, auch wenn man bedenkt, dass Nicole Vejcblit auch im nächsten Jahr noch in der Altersklasse U14 starten wird.

Nicole Thorisch (bis 48 kg) und Luca Mosel (über 63 kg) unterlagen jeweils erst im Finale. Zuvor bezwungen sie jeweils in drei starken Kämpfen ihre Gegnerinnen.

Fünfte Plätze gab es in Siershahn für die Judoka Michael Adam (TV 1860 Nassau) und Felix Weimer (TuS Geilnau).