Aus unserem Archiv

Los Angeles

Hollywoodstar Nicolas Cage will seine Finanzen wieder in Ordnung bringen. Er schuldet dem Fiskus nach eigenen Angaben insgesamt 14 Millionen Dollar. Das berichtet die US- Zeitschrift «People». Cage führt seine finanziellen Probleme auf eine «rechtliche Angelegenheit» zurück, die er aber nicht näher erklärte. Er habe einen neuen Geschäftsmanager und werde alle Schulden begleichen, versprach der Star.