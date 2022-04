Nico Sturm mit Torvorlage bei fünftem Colorado-Sieg in Serie

Winnipeg (dpa). as derzeit beste Team der nordamerikanischen Profiliga gewann sein Auswärtsspiel bei den Winnipeg Jets mit 5:4 (1:2, 2:0, 1:2) nach Verlängerung und fuhr seinen fünften Erfolg nacheinander an.

Sturm war am 3:2-Führungstreffer Colorados im zweiten Drittel direkt beteiligt. Für den 26 Jahre alten Stürmer war es die zehnte Torvorlage in dieser Saison. Die Avalanche lagen im Schlussdrittel mit 4:2 vorne, kassierten aber 16 Sekunden vor Schluss in Unterzahl den Ausgleich. Cale Makar besorgte in der dritten Spielminute der Verlängerung den Siegtreffer für die Gäste.