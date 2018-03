Nico Strasser bei der Rangliste in der B-Klasse auf dem zweiten Platz

Kein Teaser vorhanden

Nico Strasser kämpfte bei der Regionsrangliste in Gebhardshain verbissen. Den Sieg in der Männer-B-Klasse verpasste er nur knapp.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Eingeteilt wurden die Spielklassen nach dem neuen QTTR-Wert. Er setzt sich aus Mannschaftsspielen und Turniereinsätzen zusammen, ist aber schwer nachvollziehbar. Die besten Spieler jeder Spielklasse qualifizierten sich für die Verbandsvorrangliste.

In der höchsten Klasse bis 1950 Punkte (10 Teilnehmer) siegte Yannic Müller von den SF Nistertal mit einem Satz Vorsprung vor Nico Strasser vom TuS Weitefeld-Langenbach und Moritz Beib, ebenfalls aus Nistertal.

In der Klasse bis 1700 Punkte siegte Torsten Wenske vom TuS Weitefeld-Langenbach vor Benjamin Breuer (VfL Dermbach) und Süleyman Yilmaz (ASG Altenkirchen). In dieser Konkurrenz gingen 16 Spieler an den Start. Die am besten bestückte Klasse war die bis 1500 Punkte mit 22 Teilnehmern. Dort gewann Frank Stitz von den TTF Oberwesterwald vor Patrick Aicher (SSV Hattert) und Michael Sternberg (TTC Hornister).

18 Teilnehmer kämpften in der Klasse bis 1350 Punkte. Von der DJK Herdorf kam der Gewinner: Maik Hummel. Er setzte sich gegen Daniel Heuser (TTC Hornister) durch. Dritter, ebenfalls mit gleichem Spielverhältnis, wurde Daniel Meyer vom VfL Dermbach.

Bei den Frauen wurde die Klasse bis 1600 Punkte mit zehn Teilnehmern ausgespielt. Hier setzte sich punkt- und satzgleich, letztlich dank des erfolgreichen direkten Vergleichs, Anna-Maria Kosak vom TuS Weitefeld-Langenbach vor der besonnenen Ramona Burbach (SF Nistertal) durch. Dritte wurde Julia Schuh von der ASG Altenkirchen. red