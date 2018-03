Aus unserem Archiv

Berlin

Verbraucherministerin Ilse Aigner will keine Süßigkeiten mehr an Supermarktkassen – und stößt mit der Idee auf heftige Kritik. Der Koalitionspartner FDP lehnt den Vorstoß ebenso ab wie die Süßwarenindustrie. Statt Süßigkeiten sollte lieber eine appetitliche Portion Obst an der Kasse stehen, sagte Aigner der «Rheinischen Post». Die FDP im Bundestag warnte, dem Handel Vorschriften zu machen. Die Süßwarenwirtschaft verwarf den Vorschlag ebenfalls.