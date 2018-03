Nicht nur Mensings Rücken kann bei EM entzücken

Aus unserem Archiv

Debrecen

Jenny Mensing sieht man die Qualen ihres Sports an. Nach ihren Rennen kann sich die Wiesbadenerin kaum auf den Beinen halten, so sehr verausgabt sie sich. Der Lohn der Strapazen: Gold und Silber bei der EM. Nicht nur Mensing sorgt in der Rücken-Lage für Furore.