Martin Kind, Geschäftsführer der KIND-Gruppe und Geschäftsführer der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA, steht in der Zentrale der KIND-Gruppe. Der Bundesgerichtshof hat Kinds Abberufung als 96-Geschäftsführer am Dienstag für rechtens erklärt. (zu dpa: «Nicht mehr 96-Chef: Kind verliert vor Bundesgerichtshof») Foto: dpa/DPA