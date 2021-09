NBA

Nicht geimpft, nicht spielberechtigt: Debatte um Wiggins

San Francisco (dpa) – Basketball-Profi Andrew Wiggins droht seinem Club Golden State Warriors in der nordamerikanischen Profiliga NBA in den Heimspielen zu fehlen, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Darüber informierte die NBA in der Nacht zum Samstag.