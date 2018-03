Nicht alle Eltern achten auf passende Kinderschuhe

Schuhe, die nicht ordentlich passen, ziehen Erwachsene ungern an. Bei Kindern, die ohnehin ständig wachsen und neues Schuhwerk brauchen, scheinen Eltern es dagegen nicht so genau zu nehmen.

Einer Umfrage zufolge achtet mehr als jeder Fünfte nicht so sehr darauf, ob die Schuhe des eigenen Kindes auch richtig passen.

Foto: Frank May – DPA

Längst nicht alle Eltern achten darauf, dass ihre Kinder Schuhe in der richtigen Größe tragen. Das hat eine repräsentative GfK-Umfrage ergeben. So sagte mehr als jeder fünfte Befragte (21,5 Prozent), dass die Aussage «Bei meinen Kindern achte ich immer auf gut passende Schuhe» auf ihn nicht zutreffe. Ähnlich viele (21 Prozent) gaben an, dass die Kinder gelegentlich auch Schuhe von Geschwistern oder Freunden tragen. Für die Umfrage im Auftrag der Apothekenzeitschrift «Baby und Familie» wurden 555 Personen mit Kindern im Haushalt befragt.