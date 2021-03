NHL-Team Buffalo Sabres trennt sich von Trainer Krueger

Das Aus für den 61-Jährigen teilte das mit Abstand schwächste Team der nordamerikanischen Profiliga NHL als Folge des 2:3 gegen die New Jersey Devils und der zwölften Niederlage in Serie mit. Damit bekommt auch Nationalstürmer Tobias Rieder einen neuen Trainer.

Krueger hatte den Posten im Mai 2019 übernommen. Der in Kanada geborene Krueger, der von 2012 bis 2013 NHL-Chefcoach bei den Edmonton Oilers war, ist der einzige Deutsche, der bisher einen Cheftrainer-Platz in der NHL erhalten hat. Er spielte und arbeitete in Deutschland für Düsseldorf, Schwenningen, Riessersee, Iserlohn, Krefeld und Duisburg. Krueger bestritt 45 Länderspiele für Deutschland. Auch sein Sohn Justin war deutscher Nationalverteidiger.

